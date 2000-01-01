что можно сказать о спросе, на колбасные изделия стоимостью 200-250р за кг при зарплате многих потребителей около 2000р?
Алгебра
что можно сказать о спросе, на колбасные изделия стоимостью 200-250р за кг при зарплате многих потребителей около 2000р?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю,спрос низкий,тк цена высокая при такой зарплате. Действует закон спроса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
строительный материал можно перевозить на машинах грузоподьёмностью 5 тонн каждая,тогда потребуеться 7 машин,но 1000 кг остануться не перевезёнными...