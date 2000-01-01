что можно сказать о спросе, на колбасные изделия стоимостью 200-250р за кг при зарплате многих потребителей около 2000р?

Алгебра

что можно сказать о спросе, на колбасные изделия стоимостью 200-250р за кг при зарплате многих потребителей около 2000р?

Автор: Гость