Что на казахском значит дегенше

Что на казахском значит дегенше

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Деген вспом. слово, указывает на какое-л.название ...деген белгі — (такой-то) знак означает, выражает деген ым — (
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