Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Что на казахском значит дегенше
Что на казахском значит дегенше
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Деген вспом. слово, указывает на какое-л.название ...деген белгі — (такой-то) знак означает, выражает деген ым — (
Похожие вопросы
Определите расстояние от Москвы до Северного полюса и экватора нулевого меридиана в градусной мере и в километрах
В тех пачках двенадцать фломастеров. Сколько фломастеров в двух пачках?
Определите, сколько всего всего игрушек купили в детский садик , если мячей было куплено 20% от всех игрушек , 14 кукол и 5/8 всех игрушек составил...
Бак,имеющий форму куба с ребром 2 м без крыш, нужно покрасить со всех сторон снаружи и изнутри.Найдите площадь поверхности,которую необходимо покра...
При всех значениях а решить уравнение: (а-3)* х = 2а-6
Сочините пожалуйста сочинение на тему: "Как я ходил за грибами"
Помогите решить: Вычислите площадь ромба если диагонали a=78,6 и B=42,7 Укажите верные числа
Рыболов поймал большую щуку Разберите предложение по членам????срочно ответьте пожалуйста
Морфологический разбор слова причастие "поросшими"
Дайте характеристику Микуле или Вольге (на выбор)
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск