Что находится на координатах: 1. 27 с.ш. 87 в. д. 2.6 с.ш. 61 з.д. 3. 17 ю.ш. 48 з.д. 4. 62 с.ш. 129 ??.д. 5. 31 с.ш. 56 в.д.
География
Что находится на координатах: 1. 27 с.ш. 87 в. д. 2.6 с.ш. 61 з.д. 3. 17 ю.ш. 48 з.д. 4. 62 с.ш. 129 ??.д. 5. 31 с.ш. 56 в.д.
Ответ(ы):
Гость:
Эверестнью-Йорк о.Суматра Сантьяго
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