Что написать чтобы уйти с последнего урока по семейным обстоятельств

Музыка
Что написать чтобы уйти с последнего урока по семейным обстоятельств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщем пишешь надо ехать в город , к бабушке в больницу , второй вариант живот болит , голова , или попа ))  или 3 вариант папа уезжает в город а я потом в дом без ключей не войду ))
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