что не правильно? Европа расположена на материке Евразия? Европа расположен в северном полушарии? Европа омывается морями Атлантического океана? Европ а самый большой материк на Земле? Европу и Африку разделяет Средиз...

что не правильно? Европа расположена на материке Евразия? Европа расположен в северном полушарии? Европа омывается морями Атлантического океана? Европ а самый большой материк на Земле? Европу и Африку разделяет Средиземное море? плиз помогите

Европа находиться на материке Евразия.Европа расположена на северном полушарии.Омывается она Атлантическим океаном.Самый большой материк на Земле это Евразия.Европу и Африку разделяет Средиземное море. Надеюсь что помогла если да то жду лучшего ответа)))))))))Если что не понятно пиши в комментарии.Я объесню