Что нельзя? Оставлять на строке слог из одной буквы? Переносить слог из одной буквы? Оставлять Ь с буквой согласного, которой он помогает обозначать мягкий звук? Начина ть строку с буквы Й?
Что нельзя? Оставлять на строке слог из одной буквы? Переносить слог из одной буквы? Оставлять Ь с буквой согласного, которой он помогает обозначать мягкий звук? Начина ть строку с буквы Й?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нельзя оставлять слог из одной буквы, переносить слог из одной буквы и вроде начинать строку с й