что необходимо учитывать при выборе банка для размещения своих сбережений? Обьяс??ите откуда банки берут деньги для оплаты процентов по вкладам
Обществознание
что необходимо учитывать при выборе банка для размещения своих сбережений? Обьяс??ите откуда банки берут деньги для оплаты процентов по вкладам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При выборе банка для вклада или хранения денег, нужно учитывать его процентную ставку, сроки когда можно будет забрать вклад, (можно сделать вклад на срок от 2 месяцев до 24, допустим 100 тысяч рублей под 16% каждый год. Вы заберёте деньги спустя 12 месяцев, получите свои 100 тысяч и проценты 16 тысяч ) эти проценты берут с кредитов которые дают людям. Люди которые взяли кредит (должники или заёмщики) берут кредит также под %, соответственно банк выдаёт допустим 50 тысяч рублей с х% ставкой каждый месяц. Заёмщики возвращают банку большую сумму денег чем взяли в кредит. Банк всегда следит, чтобы не было большого количество кредитов, иначе когда вкладчики будут возвращать свои вложения банку придётся брать деньги из резерва или вовсе не сможет выплатить деньги.
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