что необходимо учитывать при выборе банка для размещения своих сбережений? Обьяс??ите откуда банки берут деньги для оплаты процентов по вкладам

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При выборе банка для вклада или хранения денег, нужно учитывать его процентную ставку, сроки когда можно будет забрать вклад, (можно сделать вклад на срок от 2 месяцев до 24, допустим 100 тысяч рублей под 16% каждый год. Вы заберёте деньги спустя 12 месяцев, получите свои 100 тысяч и проценты 16 тысяч ) эти проценты берут с кредитов которые дают людям. Люди которые взяли кредит (должники или заёмщики) берут кредит также под %, соответственно банк выдаёт допустим 50 тысяч рублей с х% ставкой каждый месяц. Заёмщики возвращают банку большую сумму денег чем взяли в кредит. Банк всегда следит, чтобы не было большого количество кредитов, иначе когда вкладчики будут возвращать свои вложения банку придётся брать деньги из резерва или вовсе не сможет выплатить деньги.