Что нового появилось в сфере распространения информации. Какую роль общественное мнение играет в жизне общества .

История
Что нового появилось в сфере распространения информации. Какую роль общественное мнение играет в жизне общества .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С развитием новых технологий, сфера распространения информации имеет все большее влияние на людей. Сейчас мы можем наблюдать распространение в СМИ. Относительно новые источники получения информации- это социальные сети. Сегодня иформация распространяется не только в газетах и по телевизору, но и в facebok, vk, youtube. Множество людей публикуют там свои взгляды и идеи, на происходящее в мире. Общественное мнение играет огромную роль в жизни обществ, потому что большинству из людей присущ конформизм, и если есть какие-либо основания верить, сказанному по телевизору или написанному в интернете, то большинство людей, поддерживающих примерно эту точку зрения, перенимут это мнение полностью. Можно даже сказать, что одна из задач СМИ, именно программ, где люди высказывают личное мнение ( т. е. НЕ новости или репортажи), это как раз навязать мнение одного человека целой массе людей.
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