Что нового появилось в вооружении русских войск по сравнению с временем Куликовс??ой битвы?Какие производства и материалы требуются для этого оружия?

Окружающий мир
Что нового появилось в вооружении русских войск по сравнению с временем Куликовс??ой битвы?Какие производства и материалы требуются для этого оружия?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Появились бомбы, пушки новейших технологий, усиления и многое другое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лыжник 2 часа бежал со скоростью x км/ч затем со скоростью y км/ч.какое расстояние преодолел лыжник за все это время?
Ответить
Химия
Какова масса образовавшегося эфира при действии уксусной кислоты массой 100г на этанол массой 69г?
Ответить
Английский язык
Помогите плиз буде очень блогодарин
Ответить
Обществознание
Каков смысл девиза вода это жизнь? скажите пожалуйста в 7 8 предложениях
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение (x+1)(x+2)-x^2=5x+4
Ответить