что нужно чтобы сделать фотосессию дома(какой фон,какой фотоаппарат и так далее) пожалуйста помогите!

Запланируйте начало вашей фотосессии, на то время, когда в комнате будет максимальное количество света. Выберите комнату в которой много дневного света. Выберите место, желательно, чтобы это была белая стена. Если такой нет, то повесьте белую простыню. Поработайте со светом, чтобы на лице не было резких теней. Продумайте какой у вас будет реквизит, чтобы были разнообразные и выгодные фотографии. на счет камеры: используете ли вы "мыльницу" или зеркалку вам нужно убедиться, что у вас установлены правильные настройки перед тем, как начать снимать. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют «автоматический» режим. Он прекрасно подходит для большинства случаев. Имейте под рукой штатив или плоскую поверхность. Делайте как можно больше снимков в разных позах, при разном освещении, со штативом (или плоской поверхностью) и без. Чтобы было из чего выбирать