Что нужно вставить?I like compurers but am not going to work on the computer all day long.I m good at playing football player.It s my dream job. Most of the girls in my class be и так далее
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Что нужно вставить?I like compurers but am not going to work on the computer all day long.I m good at playing football player.It s my dream job. Most of the girls in my class be и так далее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налетел ветерок прошумел по осоке всколыхнул озёрную гладь и стих. (Г. Федосеев) 2)Дни стояли пасмурные однако тёплые. 3)В его движениях не чувствовалось волнения или страха. (А. Фадеев) 4)Ветер колышет прозрачную штору и вносит в комнату волну пряного аромата. (А. Лиханов)
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