Что нужно вставить?I like compurers but am not going to work on the computer all day long.I m good at playing football player.It s my dream job. Most of the girls in my class be и так далее

Гость: Гость:

Налетел ветерок прошумел по осоке всколыхнул озёрную гладь и стих. (Г. Федосеев) 2)Дни стояли пасмурные однако тёплые. 3)В его движениях не чувствовалось волнения или страха. (А. Фадеев) 4)Ветер колышет прозрачную штору и вносит в комнату волну пряного аромата. (А. Лиханов)