Что объединяет и что различает понятия культура и информационная культура напишите короткое сочинение расуждение на эту тему

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Информационная культура должна быть. Бывает мы отправляем друг другу исковерканные сообщения, чтобы быстрей что-то донести получателю. Как это вдруг становиться нормой. Хамство, сокращенная запись, обилие ошибок и сленга - вот возможный результат лица современного интернет общества. Конечно есть исключения. Конечно есть, ведь как у любого организованного обещства должны быть модераторы, эдакие проверяльщики, делающие информационное поле чище. Информационная перегрузка - её не избежать. Нужно научиться жить в этом. Так мы и делаем. Фильтруем, отсекаем, игнорируем нежелательную, ненужную информацию для себя. Иногда перегружаемся информацией, тут помогает простой отдых, отвлечение, переключение внимания, сон. А информационная война это вообще страшное дело и кроме как вреда она ничего другого принести не может.