Что обозначает фразеологизмы вызвать огонь на себя, встать в строй, взять на мушку. В какой профессии эти фразеологизмы употребляются?
Русский язык
Что обозначает фразеологизмы вызвать огонь на себя, встать в строй, взять на мушку. В какой профессии эти фразеологизмы употребляются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запросить бобмардировку территории, позиции, на которой находится запрашивающий, обычно с целью уничтожения окружающего противника с риском для собственной жизни
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