Что обозначает фразеологизмы вызвать огонь на себя, встать в строй, взять на мушку. В какой профессии эти фразеологизмы употребляются?

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Что обозначает фразеологизмы вызвать огонь на себя, встать в строй, взять на мушку. В какой профессии эти фразеологизмы употребляются?

Автор: Гость