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Что обозначает пословица без русского языка не стопоришь и сапога
Что обозначает пословица без русского языка не стопоришь и сапога
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Ответил Гость:
Типо если не будешь знать русский язык то тебя не кто не поймет
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