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Что обозначают слова лесок
Что обозначают слова лесок
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лесок - это лес. Это однокоренные слова
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