Что общего было в устройстве португальской и испанской колониальных империй? Чем они отличаются?

После Тордесильянского договора Испания владела западнее условного меридианы, а Португалия восточнее Так что Испанцы колонизировали индейцев, в то врмя как португальцы захватили порт Малакку ( Один из основных портов востока, где установила монополия над поступлением пряностей в Европу