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Что общего и различного от человека и животного?
Что общего и различного от человека и животного?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
и у человека и у животного есть Характер черты его собака может обидится может-как и человек ;)
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