что общего между сказками "алые паруса" и "маленький принц" сочинение

Сент-Экзюпери "Маленький принц" - сочинение "Пересказ сюжета сказки «Маленький принц»"Это сказка о ребенке, но сказка принявшая форму философской притчи. Она имеет адресат, посвящена другу Леону Верту. Фантастичен сюжет этой сказки, встреча потерпевшим аварию летчиком с пришельцем иных миров – забавным, крошечным человечком. Маленький принц свободно передвигается с одной планеты на другую, люди, животные имеют голоса, слышат и понимают друг друга. Мир предстает единым. Маленький принц просит нарисовать летчика барашка, и в этом рисунке он разглядел то, что не видят взрослые, противопоставление детей и взрослых, эта мысль проходит через всю сказку, и вопреки привычному – это дети учат взрослых доброте и верности и дети обладают высшей мудростью. Маленький принц видит все недостатки цивилизации, которые состоят в том, что «Взрослые выкорчевали в себе все естественное, позабыли, что они люди, и вместо людей появляются человекоподобные существа для выполнения различных ролей в театре современной цивилизации». В сказке это король соблюдающий все дворцовые ритуалы, но на сомом деле не имеющий никакой власти над людьми и событиями, Деловой человек, считающий себя серьезным, который как бы уподобился счетной машине, Географ пишущий толстенные книги, описывая ту местность, где он никогда не бывал. Образ Розы лишен конкретных бытовых черт, о ней известно лишь то, что она имеет шипы и прекрасна. Маленькому принцу трудно с ней ужиться, так как она изводит его своими капризами, обидами, а позже принц признается летчику, что он жалеет о своем уходе, что он бросил розу, о том, что он был слишком молод и не умел любить. В этой сказки есть и другое понятие – приручить. Здесь мы сталкиваемся с лисом. До встречи с маленьким принцем Лис не был приручен. Он знал только кур, на которых он охотился, охотников, которые охотились на него и страх. Маленький принц озаряет жизнь Лиса новым светом, он начинает слышать и видеть, что прежде никогда не замечал. Создать такие узы не просто. Для маленького принца его роза единственная и неповторимая – он не замечает других роз: «Вы ничуть ни похожи на мою Розу, сказал принц, вы еще никто и ничто, вас еще не приручили и вы никого не приручили» Сент-Экзюпери доводит до нас свою главную мысль: дорогим становится тот, о ком заботился, кому отдал душу, кого приручил, красота не встречается, она создается любовью и создавший любовь за нее в ответе. Маленький принц снова возвращается на свою планету, которую он тоже приручил, прибирая, украшая ее, цена этого возвращения – смерть. Финал сказки трагичен, но все-таки в нем звучит светлая нота. Летчик смотрит на звезды и слышит смех маленького принца. Смерти нет пока жива память. В маленьком принце очень много от самого автора, который писал: «Ищите меня в том, о чем я пишу» – и мы действительно находим его в том, что он писал и в том, как он жил, и в том как он умер.