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Что общего между внутренним убранством русской избы и квартирой-студиеё
Что общего между внутренним убранством русской избы и квартирой-студиеё
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Это одна большая комната где и кухня и спальня и гостинная совмещены
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