Что общего между внутренним убранством русской избы и квартирой-студиеё

Что общего между внутренним убранством русской избы и квартирой-студиеё

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это одна большая комната где и кухня и спальня и гостинная совмещены
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