Что общего между предметами клетка, лягушка, цветок, лук, и муха. напиши два наибол??е важных признака
География
Что общего между предметами клетка, лягушка, цветок, лук, и муха. напиши два наибол??е важных признака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Это живые существа (если "клетку" подразумевать как часть организма или простейшее и т.п.) 2)Все они состоят из клеток.
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