Что общего между производной, первообразной и функцией? Или что общего между перв??образной-производной, первообразной-функцией и производной-функцией?

Математика

Что общего между производной, первообразной и функцией? Или что общего между перв??образной-производной, первообразной-функцией и производной-функцией?

Автор: Гость