Что общего между производной, первообразной и функцией? Или что общего между перв??образной-производной, первообразной-функцией и производной-функцией?
Математика
Что общего между производной, первообразной и функцией? Или что общего между перв??образной-производной, первообразной-функцией и производной-функцией?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производная характеризует скорость изменения функции, это нужно, например, в физике; найдя производную от первообразной, мы получим функцию
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