Что общего в исламе, иудаизме и христианстве вы можете назвать? Чем отличаются друг от друга эти религии?

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Их достаточно много. Но главное то что Ислам говорит что Исса (ИИСУС) был пророкам а Христьянство что он бог. Да вобще очень много одного и того же ведь у нас ЕДИНЫЙ БОГ 1.Ислам признает Иисуса, как величайшего пророка, который приближен к Всевышнему, мусульмане верят в его чудесное рождение, Иисус в Исламе-это слово Всевышнего, это милость Всевышнего и знамение для людей... но ислам не признает его как сына Бога и уж тем более как Бога. 2.Ислам почитает Марию- мать Иисуса (О, Марьям! Воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров) Коран (3:42) и не признает ее богоматерью, кстати, я уже отвечала на это вопрос, но в первые годы, даже века, в христианстве не было культа Марии. Только в V веке, два Вселенских Собора в Эфесе 431 и 449 годов, после бурных дискуссий, установили, что Мария - Богородица, и утвердили ее культ, а в 432 г. папа Сикт III воздвиг в Риме базилику Санта Мария Маджоре (старая) . Только папа Пий IХ в 1854 г. объявил непорочное зачатие догматом христианства. И уже совсем в наши дни, в 1950 г. , папа Пий ХII установил, что Успение и Вознесение Богородицы (на основе апокрифов) является догматом христианства.. . Вообщем есть еще достаточно различий, но я остановлюсь на этом и скажу, что есть и много общего. Вообще, нужно сказать, что изначально все 3 религии Единобожия Иудаизм, Христианство и Ислам были верными, это веры в одного и того же Единого Бога, т. е. три эволюции одного и того же Единобожия. Просто догматы этих религий передавались Богом через пророков для определенных отрезков во времени. И каждая из последующих религий несла в себе не полное опровержение старой, а лишь ее дополнение, и исправление тех ее моментов, которые были искажены людьми в ходе истории.