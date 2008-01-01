Что отличает реплики Ягненка? Верит ли он в возможность доказать свою правоту?

День Петра и Февронии (Феврония Русальница) — народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 июля) . День покровительствовал семье и любви. Первый покос. Согласно календарю народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно.Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского брака[1].В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового праздника —«Дня семьи, любви и верности».