Что означает цитата: Я верю в шесть невозможностей возможных до завтрака.
Разное
Что означает цитата: Я верю в шесть невозможностей возможных до завтрака.
Ответ(ы):
Гость:
То что человек верит в чудо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Пожалуйста ответьте на вопросы по тексту срочно на завтра!!!!!!!!!!!! 1. о чем идет речь в тексте : о проблемах жизни эскимосов или каких-то других...
Разное
Разное
Найдите наименьшое общее кратное число а) 12 и 46;.д) 55 и 56; б) 26 и 78; е) 205 и 300; в) 144 и 125; ж) 477 и 506; г) 11,44 и 66; з) 45,54 и 99; ...
Разное
Перевести на английский используя глагол to get 1)он делал успехи в учёбе 2)я сошел с велосипеда у дома 3)она смогла ужиться с ними 4)он вышел нару...