Что означает формула Bi(OH)зSo4

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Что означает формула Bi(OH)зSo4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ужас а не формула) Bi(OH)3 это гидроксит висмута а SO4 применяется в роли соли...
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