Что означает формула Bi(OH)зSo4
Разное
Что означает формула Bi(OH)зSo4
Ответ(ы):
Гость:
Ужас а не формула) Bi(OH)3 это гидроксит висмута а SO4 применяется в роли соли...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сколько времени будет в Новосибирске, если в Магадане 21 час. И в Иркутске, если в Москве 4 часа? (нужно решить задачей)
Разное
Разное
Оксид хімічного елемента 1 Групи головної підгрупи має відносну молекулярну масу 94. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду. ...