Что означает формула n/S = a • b? Формула за седьмой класс, связана с давлением. Что означает каждая буква в формуле, для вычисления чего она служит?
Физика
Что означает формула n/S = a • b? Формула за седьмой класс, связана с давлением. Что означает каждая буква в формуле, для вычисления чего она служит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 7 классе есть формула: р= F / S p-давление ( Па) F-сила ( Н) S-площадь ( м^2) S= ab a-длина b-ширина
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