Что означает формула n/S = a • b? Формула за седьмой класс, связана с давлением. Что означает каждая буква в формуле, для вычисления чего она служит?

Физика

Что означает формула n/S = a • b? Формула за седьмой класс, связана с давлением. Что означает каждая буква в формуле, для вычисления чего она служит?

Автор: Гость