Что означает слово тужить? И как называется прием?: И собрались люди той стороны днепра в ладьях И стояли на том берегу,И нельзя было.. пробираться в киев ("и"у меня в тексте жирным шрифтом веделена а я вам заглавными буквам...

Литература

Что означает слово тужить? И как называется прием?: И собрались люди той стороны днепра в ладьях И стояли на том берегу,И нельзя было.. пробираться в киев ("и"у меня в тексте жирным шрифтом веделена а я вам заглавными буквами просто)

Автор: Гость