Что означает слово тужить? И как называется прием?: И собрались люди той стороны днепра в ладьях И стояли на том берегу,И нельзя было.. пробираться в киев ("и"у меня в тексте жирным шрифтом веделена а я вам заглавными буквам...
Литература
Что означает слово тужить? И как называется прием?: И собрались люди той стороны днепра в ладьях И стояли на том берегу,И нельзя было.. пробираться в киев ("и"у меня в тексте жирным шрифтом веделена а я вам заглавными буквами просто)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тужить-значит тяжело,жить тяжело. Антоним-Жить,не тужить,то есть жить без каких-либо материальных проблем или на подобии этого
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