Что означают эти выражения : 1) Ахиллесова пята 2) Яблоко раздора 3) Между Сциллой и Харибдой 4) Рог изобилия .

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Что означают эти выражения : 1) Ахиллесова пята 2) Яблоко раздора 3) Между Сциллой и Харибдой 4) Рог изобилия .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Больное место. Слабое место.  2. Спор. 3. Между двух огней. 4. Большая щедрость.
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