Что означают выражения: " страх Божий в сердце своём", " быть благочестию свершителем"? 7 класс
Разное
Что означают выражения: " страх Божий в сердце своём", " быть благочестию свершителем"? 7 класс
Ответ(ы):
Гость:
Це означає що треба боятися БОГА.
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