Что подарили крокодилу Гене на день рождения?

Что подарили крокодилу Гене на день рождения?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Торт. им подарили мальчики за то, что Гена заткнул трубу водосточной трубы и река стала чистой
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