Что подвергается пищеварению в пищеварительной системой:жиры,глицерин,белки,глю??оза,воды,минеральные соли?(Помогите пожалуйста)

Биология
Что подвергается пищеварению в пищеварительной системой:жиры,глицерин,белки,глю??оза,воды,минеральные соли?(Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из этого списка -  перевариваются только жиры и белки, остальные - просто всасываются 
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