Что подвергается пищеварению в пищеварительной системой:жиры,глицерин,белки,глю??оза,воды,минеральные соли?(Помогите пожалуйста)
Биология
Что подвергается пищеварению в пищеварительной системой:жиры,глицерин,белки,глю??оза,воды,минеральные соли?(Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из этого списка - перевариваются только жиры и белки, остальные - просто всасываются
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