Что показалась тебе необычным в домашней жизни царя Ивана Грозного. объясни почему(запиши 3 -- 4 предложения

Гость: Гость:

Иван грозный всегда всех подозревал думал что его хочет ктото или чтото обмануть и даже есть картина что иван грозный держал своего сына на каленях и резал ему ноги . При иване грозном сделали печатную машину книг. Когда на пичаталась первая книга он сказал,, поставте мне памятник ,, или я вас казню. Иван грозный проявил себя очень плохим но и хорошим царем и ногда ему снились сны и мерещились звуки , он от это становился очень злым и он мог от злости казнить или казнить или убить когото.