Что показалась тебе необычным в домашней жизни царя Ивана Грозного. объясни почему(запиши 3 -- 4 предложения
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Что показалась тебе необычным в домашней жизни царя Ивана Грозного. объясни почему(запиши 3 -- 4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван грозный всегда всех подозревал думал что его хочет ктото или чтото обмануть и даже есть картина что иван грозный держал своего сына на каленях и резал ему ноги . При иване грозном сделали печатную машину книг. Когда на пичаталась первая книга он сказал,, поставте мне памятник ,, или я вас казню. Иван грозный проявил себя очень плохим но и хорошим царем и ногда ему снились сны и мерещились звуки , он от это становился очень злым и он мог от злости казнить или казнить или убить когото.
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