Что показывает маштаб? 1)глубину морей 2)высоту гор 3)расстояние на местности, соответствующее 1 см на карте Warrior668
Окружающий мир
Что показывает маштаб? 1)глубину морей 2)высоту гор 3)расстояние на местности, соответствующее 1 см на карте Warrior668
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) правильное, 1) не прав., 2) не прав.
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