Что показывает маштаб? 1)глубину морей 2)высоту гор 3)расстояние на местности, соответствующее 1 см на карте Warrior668

Окружающий мир

Что показывает маштаб? 1)глубину морей 2)высоту гор 3)расстояние на местности, соответствующее 1 см на карте Warrior668

Автор: Гость