Что получится? ch2cl -ch2cl+kcn=?

Что получится? ch2cl -ch2cl+kcn=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ch2cl-ch2cl+2kcn=ch2cn-ch2cn+2kcl Атомы СN замещаются на атомы хлора
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