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Что помогает людям передавать опыт
Что помогает людям передавать опыт
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Гены помогают людям передавать опыт
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