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что помогает ужу чувствовать?
что помогает ужу чувствовать?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
у змей наиболее развитый орган тепловой чувствительности-термолокаторы
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