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что позволяет организму функционировать как единое целое?(спасибо)
что позволяет организму функционировать как единое целое?(спасибо)
Ответ(ы):
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ответ:слаженная работа
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