Что предпринял ты для того чтобы сохранить место гнездования до возврата птицы

Что предпринял ты для того чтобы сохранить место гнездования до возврата птицы

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Поселился бы в их гнезде ,а их переселились в свою квартиру.
Похожие вопросы