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Что предпринял ты для того чтобы сохранить место гнездования до возврата птицы
Что предпринял ты для того чтобы сохранить место гнездования до возврата птицы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Поселился бы в их гнезде ,а их переселились в свою квартиру.
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