Что представляет собой продукт полимеризации диенов? Напишите уравнение полимер??зации бутадиена-1,3 и 2-метилбутадиена-1,3

Химия

Что представляет собой продукт полимеризации диенов? Напишите уравнение полимер??зации бутадиена-1,3 и 2-метилбутадиена-1,3

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