Что представляет собой продукт полимеризации диенов? Напишите уравнение полимер??зации бутадиена-1,3 и 2-метилбутадиена-1,3
Химия
Что представляет собой продукт полимеризации диенов? Напишите уравнение полимер??зации бутадиена-1,3 и 2-метилбутадиена-1,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Бутадиен-1,3 = бутадиеновый каучук 2) 2 метилбутадиен- 1,3 = изопреновый каучук
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