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Что привело к великому переселению народов в 4 и 7 веках.?.
Что привело к великому переселению народов в 4 и 7 веках.?.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. похолодание климата 2. нашествия гуннов
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