Что происходит при недостатке и увеличении двигательной активности у: Сердечно-сосудистой системы Эндокринной системы Мышечной системы Дыхательной системы Нервной сист емы

Недостаток: 1)Сердечная мышца слаба(низкое арт. давление). Кровь "застаивается". 2)Нарушается секреция некоторых гормонов. 3)Мышцы атрофируются. 4)Слабые легкие, при физ. нагрузке наблюдается "одышка". 5)Есле человек ведет сидячий образ жизни, у него развиваются различные заболевания, например остеохондроз. Увеличение: 1)Сердечная мышца сильная, кровь хорошо прогоняется по телу. 2)Секреция гормонов в норме(в случаях чрезмерной нагрузки, например у бодибилдеров, у мужчин могут развиться гинекомастия, а также недостаточная активность половых желез) 3)Мышцы в хорошем тонусе(если нагрузка адекватная) 4)Легкие выносливые. 5)Нервная система в норме.