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Что происходит при столкновении двух литосферных плит?
Что происходит при столкновении двух литосферных плит?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На этом месте образуется гора или впадина. В зависимости от Угла наклона плит( и наверное размеров)
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