Что происходит с металлами вступающими в хим реакцию с неметаллами чем неметаллы отличаются от металлов?

неметаллы проявляют окислительные свойства,принимают электроны, в это время образуя отрицательно заряженные частицы. Элементы, отдающие электроны с внешнего энергетического уровня, называют металлами. Металлы – это, как правило, твердые вещества (особняком стоит ртуть, которая при нормальных условиях является жидкостью). Элементы, принимающие электроны на внешний энергетический уровень, являются неметаллами. Они находятся в различных агрегатных состояниях. Кислород и азот – это газы, бром – жидкость, а к твердым веществам относятся, например, мышьяк, углерод и бор.