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Что происходит с почками весной?
Что происходит с почками весной?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Они становятся толстыми потом распускаются маленькие липисточки на ветках.
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