Что произойдет, если трансформатор, рассчитанный на напряжение первичной цепи 127 ??, включить в сеть постоянного напряжения 110 В?

Физика
Что произойдет, если трансформатор, рассчитанный на напряжение первичной цепи 127 ??, включить в сеть постоянного напряжения 110 В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первичная обмотка трансформатора перегорит потому что активное сопротивление трансформатора очень маленькое I=U1/R если R======> 0 I=======> очень большой ток
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