Что произойдет, если трансформатор, рассчитанный на напряжение первичной цепи 127 ??, включить в сеть постоянного напряжения 110 В?

Физика

Что произойдет, если трансформатор, рассчитанный на напряжение первичной цепи 127 ??, включить в сеть постоянного напряжения 110 В?

Автор: Гость