Что произойдет с мячом, неподвижно лежащим на полу вагона движущегося относитель??о Земли поезда, если поезд повернет налево?

Физика
Что произойдет с мячом, неподвижно лежащим на полу вагона движущегося относитель??о Земли поезда, если поезд повернет налево?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система станет неинерционной (поезд движется с ускорением), мяч покатится в сторону поворота, то есть тоже налево.
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