Что произошло в 732 г.? Что важного для франкского государства сделал Карл Великий?
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Что произошло в 732 г.? Что важного для франкского государства сделал Карл Великий?
Ответ(ы):
Гость:
В 732 году была битва франков против Кордовского эмирата, где Карл Великий победил и остановил продвижение мавров в Европу. Карл Великий присоединил множество земель, одержал много побед и укрепил границы Франкского Королевства.
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