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что растет на бахче?бахчевые культуры
что растет на бахче?бахчевые культуры
Ответ(ы):
Ответил Гость:
арбузы,дыни,тыквы,огурцы
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