Что с вашей точки зрения должно быть приоритетом в образовании: обучение или воспитания ? Почему?))
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Что с вашей точки зрения должно быть приоритетом в образовании: обучение или воспитания ? Почему?))
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что 5050 воспитывали быыы.. учили бы жизни, всяким лайфхакам и это был бы самый любимый урок у учеников) и про обучение забывать не стоит,ибо если поколение будет безграмотное, то будет жесть) банально даже никто не сможет посчитать сдачу в магазине, либо написать заявление куда-л
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