Что следует понимать под автономным существование человека в природной среде?

Гость: Гость:

Автономное существование человека в природе — это самостоятельное независимое существование его в природных условиях. Результаты такого пребывания человека в природе зависят от его способности определенное время без посторонней помощи обеспечить свои жизненные потребности в еде, тепле, воде, используя имеющиеся запасы или дары природы. В общем представь, что ты попала на необитаемый остров и там нужно выжить. Вот это и будет полная автономия. С другой стороны ты можешь сознательно пойти на такое (даже когда то была популярное шоу, про таких людей) для понимания жизни аборигенов или природных условий той или иной местности. Ну вот каратенько )